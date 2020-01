Bulls-Dauerbrenner klopft sofort auf Holz

Die mit dem Overtime-3:2 gegen Verfolger Vienna Capitals mit einem Kraftakt im Gipfel aufgewartet hatten, so auch als Eishockeyliga-Leader (nun bereits 37 Runden in Serie) am heutigen Sonntag nach Linz düsen. „Das Derby dort ist immer geil, da geht’s heiß her“, weiß Freitag-Siegtorschütze Mario Huber, dass - nun im Fernduell mit Wien - der nächste dicke Brocken wartet auf die Eisbullen, die durch die Ausfälle (Pilloni nun am Syndesmoseband operiert) mit dem jüngsten Saison-Lineup ans Werk gehen. „Wir treten dennoch total stark auf, das find ich echt super“, streicht der 23-Jährige, der bereits bei elf Saisontreffern hält, die tolle Chemie in der Mannschaft hervor.