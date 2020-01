Warum „Krone“-Redakteurin auf Fleisch verzichtet

Immer mehr vegetarisches Angebot

Jeder kann einen kleinen Beitrag leisten, um die Erde vor dem Kollaps zu bewahren, ist die Redakteurin überzeugt: „Auf Fleisch zu verzichten, ist eine der schnellsten und einfachsten Methoden. Und wenn einmal der Gusto kommt, dann gibt es genug Fleisch-Ersatzprodukte.“ Das Angebot an vegetarischem und veganem Essen werde außerdem immer mehr und besser - am Land genauso wie in Graz mit Restaurants wie Ginko, Parks oder Mangolds.