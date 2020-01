Land und Stadt suchen Kompromiss für Infostelle

Die Kritik zeigte Wirkung: „Es fanden noch einmal Gespräche zwischen Stadt und Land statt. Wir wollen uns auf einen Kompromiss einigen“, so Stadträtin Anja Hagenauer. Die Beratungsstelle muss nicht zwangsläufig in der Gstättengasse, dafür aber in zentraler Lage bleiben. Ihr Favorit: Die Kommandantenvilla in der Riedenburg. Am Prüfstand stehen mehrere Optionen: „Wir sind alle an einer gemeinsamen Lösung interessiert. Zurzeit werden Alternativen geprüft. In etwa zwei Wochen sollte es eine Einigung geben“, betont Landesamtsdirektor Sebastian Huber.