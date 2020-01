Tirol: Falsche Polizisten wieder auf Abzocktour

Sie „ermitteln“ wieder in Tirol - skrupellose Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben und ihren auserwählten Opfern mit Lügenmärchen sprichwörtlich das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Die echten Kriminalisten raten zu erhöhter Vorsicht im ganzen Land und bieten kostenlose Beratungstermine an.