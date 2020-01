Drogenfund: Schnüffler Raspo bewies seine Spürnase

Gut Ding braucht Weile: Seit einigen Jahren ist Schäferhund Raspo zusammen mit seinem Herrchen Bernhard Brüggler im Einsatz. Die „Krone“ berichtete bereits 2017 über seine Einsatz-Premiere. In der Nacht auf Freitag machte der tierische Schnüffler nun seinen ersten Drogenfund in einer Asylunterkunft in Oberalm.