Zu mild und zu trocken: Kein Schnee in Sicht

Viel zu mild im Vergleich zu den langjährigen Klimamittelwerten verlief das erste Jännerdrittel in Nord- und Osttirol. Und der Auftakt in das Jahr 2020 war bisher außerdem deutlich zu trocken. Bis Freitag fiel etwa in Landeck und Lienz kein einziger Tropfen Regen bzw. noch keine Schneeflocke. Nach dem kurzen Intermezzo in der Nacht auf Samstag geht es in einer ähnlichen Tonart weiter.