Bayrischer Konzern steigt bei SalzburgMilch aus

Nach mehr als 20 Jahren verkauft die bayrische Großmolkerei Meggle aus Wasserburg am Inn (Bayern) ihren 41,65-Prozent-Anteil an der SalzburgMilch an die drei Salzburger Eigentümergenossenschaften. Damit geht die drittgrößte Molkerei Österreichs wieder zu 100 Prozent in den Besitz der Milchbauern über.