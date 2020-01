Wiener Stripperin veröffentlicht Show-Monolog

„Boa hoffentlich sieht man meinen aufgeblähten Bauch während der Show nicht. Warum hab ich vorher noch so viel gegessen. Sollte ich doch schon Botox spritzen?- Na die Stripperinen schauen eh schon alle gleich drein. Muss das ausgleichen mit meinem Schmäh! Nagut, gemas an.... “, heißt es in dem Posting unter anderem. Auch den Gedankengang währen der Show hält sie im Text fest: „Pfau immer das Polizei Kostüm. Kann die Musik scho nimma hören. Warum nicht mal a anderes Kostüm. So viel Klumpert hab ich daheim und dann immer der selbe Wunsch. Männer..... Na servas, der Boden is rutschig.... Hoffentlich haut‘s mich nicht auf die Pappen." Der Schmunzelfaktor ist jedenfalls garantiert. Wer mehr lesen will, sollte auf das Posting klicken: