Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

#Vienna Coffee Festival

Informieren, degustieren und selbst probieren - das kann man am Vienna Coffee Festival am Samstag und Sonntag in der Ottakringer Brauerei. Kreative Latte-Art, Aeropress, Pour-Over-Methoden und exquisite Kaffeeröstung sind nur einige der Stationen beim Event. Workshops und Wettkämpfe sorgen für zusätzliche Unterhaltung. Tickets können online oder an der Tageskassa (nur Cash) um 13 Euro erstanden werden.

Wo: 16., Ottakringer Platz 1