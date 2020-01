In diesen Fällen sagen wir Danke!

Vertragsumstieg

Hilfe suchend wandte sich Wilhelmine S. an die Ombudsfrau. Die betagte Dame wohnt in einem Wiener Pensionistenwohnheim, besitzt in ihrem Zimmer einen eigenen TV-Anschluss. „Ich zahle mehr als andere Bewohner, müsste aber für einen Wechsel auf einen günstigeren Vertrag eine Gebühr zahlen“, bat die Wienerin um Hilfe. Magenta Telekom hat auf unsere Bitte hin den Fall geprüft. Der Anschluss von Frau S. ist teurer, weil in ihrem TV-Paket mehr Sender inkludiert sind. Aus Kulanz ermöglicht man der Bewohnerin nun einen kostenlosen Umstieg auf ein günstigeres Senderpaket.