Hund „Bronco“ lief weg und durfte nicht mehr heim

Die Halter des Ausreißers konnten über Umwege ausfindig gemacht werden, und am Telefon war sein Frauerl aus St. Georgen am Fillmannsbach noch überglücklich, dass ihr Hund „Bronco“ gefunden worden war - sie wollte ihn gleich abholen. Daraus wurden dann doch zwei Stunden und am Tor des Tierschutzhofs spielten sich enttäuschende und herzzerreissende Szenen ab.