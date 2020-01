Grüne und VP sind gegen Seilbahnprojekt in Linz

Wer hätte das gedacht? Obwohl im Regierungspakt ganz klar zu lesen ist, dass man künftig „Technische Innovationen, insbesondere betreffend Ökoeffizienzsteigerung und Nutzung von Seilbahnen als Verkehrsmittel“ begrüßen will, und Linz sein Stadtseilbahnprojekt ja bereits in der Schublade hätte, hält man sich ausgerechnet bei Schwarz und Grün mit möglicher aufkommender Euphorie vornehm zurück. Denn FP-Stadtvize und Infrastrukturreferent Markus Hein hatte zwar alle Parteien dazu eingeladen, eine gemeinsame Resolution dahingehend zu unterstützen, doch gewinnen konnte er dafür lediglich SPÖ und Neos. „Die Grünen wollen andere Prioritäten setzen, die allerdings dem Linzer Süden nicht wirklich entlasten können und die ÖVP hat sich gar nicht erst zurückgemeldet“, so Hein.