Wendler-Freundin: Eine Million Euro für Porno-Dreh

Nun warte man auf die Rückmeldung des Models. Ob es darauf einsteigt? Mit ihren Nacktfotos für den „Playboy“, die unter dem Motto „All is Nature“ stehen, wollte Laura Müller vor allem auch anderen Frauen Mut machen, sich so zu akzeptieren, wie man ist. Schönheits-OPs verteufelt sie zwar nicht, so die 19-Jährige, aber sie finde es wichtig, „dass vor allem junge Frauen wissen: Man sollte sich so akzeptieren, wie man ist. Niemand kann etwas für sein Aussehen.“