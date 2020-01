„Bessere Preise für Produkte ist Wunschkonzert“

Umwidmung in Umweltbeitrag

Vieles ist auf nationaler Ebene zu gestalten, doch auch hier: Ängste. Karl Keplinger, Obmann Unabhängiger Bauernverband und Landwirt, fürchtet, dass durch die Umwidmung von 40 Prozent der GAP-Mittel in einen Umweltbeitrag ein erheblicher Teil der „Betriebsprämie pro Hektar“ schrumpft. „Die umgewidmeten Gelder sollen für einkommensunwirksame Maßnahmen, also etwa Saatgut und Maschinen, herangezogen werden, das bedeutet Einkommensverluste“, sagt Keplinger. In Deutschland würde die Umwidmung nur 6 Prozent betragen.