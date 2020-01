Katze begleitet Herrchen auf allen Lkw-Touren

Tora ist die geborene Lkw-Katze. Zusammen mit ihrem Herrchen David Durst hat sie im vergangenen Jahr bereits 43 Staaten in Amerika besucht. Die einjährige Scottish Straight Katze liebt es am Beifahrersitz des großen Trucks zu sitzen und das Leben „on the road“ zu genießen. Ihr 24-jähriges Herrchen hält ihre gemeinsamen Abenteuer auf Instagram fest und Tora, the Trucker Cat hat innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Follower gewonnen.