Berufsfeuerwehr rettet jungen Schwan von Gleisen

Kurz vor Mitternacht alamierten Passanten die Berufsfeuerwehr. Ein junger Schwan hatte sich auf den Bahngleisen in der Nähe der Anzengruberstraße in Klagenfurt niedergelassen und wollte sich von dort auch nicht mehr wegbewegen. Die Feuerwehrleute rückten sofort aus und kamen dem verirrten Tier zur Hilfe. Über Nacht durfte er noch bei den tierlieben Florianis bleiben; in der Früh wurde er dann zu seinen Kompagnons in die Freiheit entlassen.