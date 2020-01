Michael Wendler: Ärger wegen Lauras nackter Brüste

„Wir möchten, dass Instagram ein Ort ist, an dem Menschen sich in einer sicheren und respektvollen Umgebung austauschen und entfalten können. Verschiedene Länder und Kulturen haben unterschiedliche Ansichten darüber, was sie als angemessen empfinden. Wir tun unser Bestes, diese vielfältigen Werte in unseren Gemeinschaftsrichtlinien zu reflektieren, und bewerten diese mithilfe von Experten immer wieder neu“, erklärte ein Sprecher der Firma Facebook, zu der Instagram gehört, der „Bild“.