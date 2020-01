Mann biss Freundin zu Silvester die Nase ab

Das neue Jahr hätte für Allyson Danylko nicht schlimmer beginnen können. Die Kanadierin feierte mit ihrem Partner in Toronto gerade den Jahreswechsel, als es in einem Club zum Streit kam. Dieser eskalierte schließlich, als das Paar zuhause angekommen war. Der 30-jährige Nick Grewal drückte seine Freundin gegen die Badezimmerwand und biss ihr in Rage die Nase ab. Die gezeichnete 24-Jährige muss sich nun einer rekonstruktiven Operation unterziehen. Der Täter wurde wegen Körperverletzung angeklagt.