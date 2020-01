Mangel an Fahrrad-Zustellern

Das Problem ist Mjam-Chef Artur Schreiber bewusst: „Wir brauchen dringend mehr Fahrer in St. Pölten und suchen derzeit auch aktiv danach.“ Ziel ist, in den kommenden Wochen die Zahl der Radfahrer auf 30 zu verdoppeln. Vor allem Studenten wolle man den Job schmackhaft machen. „Etwa mit flexibler Zeiteinteilung“, schildert Schreiber. Der Geschäftsführer betont zudem, dass die teilnehmenden Lokale nur bei einer Bestellung für MjamPlus zahlen. „Wenn es keine gibt, zahlen die Gastronomen auch nichts an uns.“