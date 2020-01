Geld für Nacktbild als Hilfe für Australien

„Du spendest mindestens zehn Dollar für die Feuerwehrleute und andere Organisationen in Australien und ich schicke dir ein Nacktbild in einer privaten Nachricht.“ Das war die simple Idee des Instagram-Models Kaylen Ward - und die schlug ein. Innerhalb kürzester Zeit hat sie laut eigenen Angaben damit eine Million Dollar zu Gunsten der Opfer der Naturkatastrophe in Australien gesammelt. Nun nehmen sich andere Erotikmodels ein Beispiel und bieten das selbe an, um noch mehr Spenden (und vielleicht auch Aufmerksamkeit und Likes für sich selbst) zu generieren.