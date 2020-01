„The Grudge“: Der haarige Horror ist zurück

Der dritte Teil von „The Conjuring“ (erneut mit Vera Farmiga und Patrick Wilson) steht für September in den Horror-Kalendern. Schließlich, und in der Grusel-Gemeinde vielleicht am meisten erwartet, wird Michael Myers den Fans erneut die Ehre erweisen: der legendäre Maskenkiller aus „Halloween“. Der neue, wieder von David Gordon Green inszenierte Film ist für Mitte Oktober angekündigt. Vieles spricht dafür, dass auch in 2020 die Lust auf Unerklärliches die Kinokassen zum Klingeln bringt.