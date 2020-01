Mutter und Tochter wegen IS-Finanzierung angeklagt

Die Mutter und eine Schwester einer mit einem IS-Kämpfer verheirateten 24-Jährigen stehen am Freitag in Linz wegen Terrorismusfinanzierung vor Gericht, weil sie der in Syrien Lebenden 1300 Euro geschickt haben sollen. Die 59-jährige Angeklagte sei um Geld für den Lebensunterhalt gebeten worden. In mehreren Tranchen und über Mittelsmänner in der Türkei gelangte der Betrag an die Tochter.