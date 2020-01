„Mrs. Robinson“ will Daten stehlen

„Sie haben eine wohltätige Spende in Höhe von 7,8 Millionen US-Dollar (7.800.000 US-Dollar) von der Robinson-Familie in Munford, Tennessee. Ihre E-Mail-Adresse ist als Sieger hervorgegangen, Bestätigen Sie, ob diese E-Mail noch gültig ist. Kontaktieren Sie mich dringend für Ansprüche“, betont eine gewisse Lisa Robinson und sorgt aktuell auch in Niederösterreich für veritablen Cybercrime-Alarm. Es handelt sich bei dem Schreiben um sogenanntes Phishing - den Versuch, an persönliche Daten der Internetbenutzer heranzukommen.