Welser Schläger stellten sich nach Internet-Video

Drei Schläger sollen am 1. November gegen 1.45 Uhr in Wels auf zwei Einheimische (beide 31) losgegangen sein. Einem der Opfer wurde dabei der rechte Unterarm gebrochen. Anstatt zu helfen, zückten Passanten ihre Smartphones, filmten alles und stellten es ins Internet. Am Montagabend kamen plötzlich drei Männer zur Polizeiinspektion Wels Innere Stadt.