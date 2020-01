Zwei Salzburger waren Hintermänner im Drogenhandel

Bereits im Sommer 2019 wurden die zwei Männer wegen Suchtgifthandel mit Marihuana in Oberösterreich festgenommen. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der Afghane und der Iraner (beide 37) als Hintermänner und Lieferanten für den 31-jährigen Oberösterreicher arbeiteten. Die beiden Salzburger sollen in den Sommermonaten 2019 mehrere Kilogramm Marihuana von Wien nach Salzburg geschmuggelt und später weiter an Subhändler im Braunauer Stadtgebiet verkauft haben.