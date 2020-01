Cannabis an einem Tag um drei Mio. Dollar verkauft

Der Tag an dem das Gras in Österreich legal wird, liegt auch mit den Grünen in der neuen Regierung noch in weiter Ferne. Anders als bei unseren italienischen Nachbarn. Dort hat das Oberste Gericht in Rom nämlich entschieden, dass der Anbau von Cannabis in den eigenen vier Wänden legal ist. Sofern es sich nur um eine kleine Menge für den Eigenbedarf handelt.