Detektive überwachen Krankenstand

Doch was dürfen sich die Detektive im Einsatz erlauben?

Denn irgendwo beginnt die Menschenwürde und eine legitime Kontrolle endet. So ist es als Beispiel bei unseren Nachbarn in Deutschland nicht ausreichend, wenn der Arbeitgeber lediglich das „Gefühl“ hat, das der Angestellte Krankenstandmissbrauch betreibt. Er muss Beweise für seine Annahme erbringen. Das jedoch, sieht man in der sozialpolitischen Abteilung der Wirtschaftskammer hierzulande anders. Denn wenn es erst einen Beweis für einen Einsatz bräuchte, wäre dieser bereits unnötig. Schließlich gehöre das Beobachten zum Arbeitsverhältnis dazu. Insofern bedarf es eines konkreten Verdachts, um eine Ermittlung durch den Detektiv einzuleiten.



Die Möglichkeiten sind hier jedoch aufgrund der Privatsphäre eingegrenzt. So ist ein Ermittler nicht berechtigt, in die Wohnung des Arbeitnehmers einzudringen. Lediglich das Beobachten und Kontrollieren sind in diesem Kontext erlaubte Mittel. Somit muss sich der Detektiv stets außerhalb der Wohnung, des Grundstücks oder des Hauses aufhalten. Allerdings ist es möglich, den betreffenden Mitarbeiter via Kamera oder GPS-Sender zu überwachen. Alles unter der Prämisse, das die Menschenwürde dabei nicht verletzt wird. Das ist freilich Interpretationssache. Zudem muss eine Zustimmung des Betriebsrates vorliegen.



Grundsätzlich zeigt sich, dass eine Überwachung technisch zwar hochwertig umgesetzt werden kann, am Ende aber immer auch eine datenschutzrechtliche Prüfung stattfinden muss. Denn der Einsatz muss arbeitsrechtlich zulässig sein, sonst hat er keinen Bestand. So kann als Beispiel mit einem GPS-Tracker ein lückenloses Bewegungsprofil erstellt werden. Ob das Datensammeln jedoch auch zulässig war, muss dann geklärt werden. Zwar geschieht die Datenerhebung nicht aus Willkür, sondern soll helfen, illegale Machenschaften aufzudecken. Dennoch gilt es sich auch in diesem Rahmen, an die gesetzlichen Vorschriften zu halten. Darüber hinaus lohnt sich ein solcher Aufwand natürlich nur, wenn die Kosten für den Aufwand den möglichen Schaden mindern.