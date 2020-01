Berufs-EM: Die Steiermark wird zum Talente-Hotspot

„Wir sind bereits seit 2016 in den Vorbereitungen, alle organisatorischen Maßnahmen laufen auf Hochtouren. Nun geht’s in die heiße Phase“, betonen Angelika Ledineg und Harald del Negro, Geschäftsführer der EuroSkills-2020-Gesellschaft. Heißt konkret: Der Wettstreit in 45 Berufen - vom Fliesenleger bis zum Frisör - wird aktuell auf den 60.000 Quadratmetern des Messe-Areals geplant. Nur um die Größenordnung zu verdeutlichen: Kurz vor der EM bringen 380 Sattelschlepper das Material zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Mit im Gepäck sind dabei unter anderem 13 vollausgestattete Groß-Küchen, 17.000 Fliesen in sieben Farben für die Fliesenleger oder 550 Topfpflanzen und 10.500 Schnittblumen für den Floristik-Bewerb.