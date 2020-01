Nagellack wirkte bei Feuer als Brandbeschleuniger

Am Nachmittag des Dreikönigstages brach im Erdgeschoß eines Zweifamilienhauses in Ampflwang ein Brand aus. Die 33-jährige Bewohnerin befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches im Badezimmer. Als sie wieder zurück in das Wohnzimmer gehen wollte, bemerkte sie das Feuer. Daraufhin flüchtete sie sofort zu ihrem 54-jährigen Nachbarn.