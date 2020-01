24-jährige Pkw-Lenkerin kollidierte mit Baum

Eine 24-jährige Pkw-Lenkerin ist Sonntagvormittag in Elixhausen im Flachgau mit ihrem Wagen mit einem Baum kollidiert und hat sich dabei verletzt. Die Frau kam mit ihrem Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen in einer Kurve ins Rutschen und prallte in Folge gegen den Baum. Sie wurde mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.