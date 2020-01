Duell der Österreicher-Klubs an Arizona Coyotes

Das Duell der Österreicher-Klubs in der National Hockey League ist am Samstag an die Arizona Coyotes gegangen, die sich mit 6:2 gegen die Philadelphia Flyers durchsetzten. Der Kärntner Michael Grabner kam bei Coyotes abermals nicht zum Einsatz, wurde nach dem Aufwärmen vor dem Match aus dem Kader gestrichen („scratch“). Michael Raffl stand für die Flyers 12:42 Minuten auf dem Eis.