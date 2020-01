Grüne tanzten in Salzburg in die Bundesregierung

Noch bevor Grünen-Chef Werner Kogler mit samt seiner künftigen Regierungsriege den Saal betrat, stand Salzburgs Stadträtin Martina Berthold im Mittelpunkt und eröffnete den 42. Bundeskongress im Kongresshaus. „Normalerweise tanze ich hier auf Bällen“, so Berthold, die den Heimvorteil sichtlich genoss. „Jetzt tanzen wir durch das Programm“, legte sie direkt nach. Das Scheinwerferlicht schwenkte aber nur wenig später auf die andere Seite des Saals: Werner Kogler und Co. trafen mit etwas Verspätung ein, was der Stimmung aber nur einen Spannungsbogen verschaffte. Die Standing Ovations der mehr als 270 Delegierten und einigen Zuschauer glichen eher einer gewonnen Wahlschlacht, wie etwa jener Ende September, die die Grünen wieder zurück in den Nationalrat hievten – und eben jetzt sogar in die Regierung. Kogler gelang es relativ schnell die Menge zu beruhigen und die Partei in seiner einstündigen Rede – auch hier gab es jede Menge Szenenapplaus – auf die bevorstehende Abstimmung einzuschwören.