YouTube-Challenge animiert zu Körperkontakt

Meistens sind es Paare, die an der Challenge teilnehmen. Bei „Touch my Body“ Challenge geht es, wie der Name bereits verrät, darum, einander anzugreifen. Natürlich vor laufender Kamera, damit die Nachwelt - sprich die Abonnenten - danach alles mitverfolgen können. Abwechselnd verbindet man seine Augen und der Partner hält den Finger des anderen an eine Körperstelle, die von dem gerade „Blinden“ erraten werden muss. Unter die älteren Clips mischen sich immer wieder auch neue, in denen die Tricks immer fieser werden. Denn immerhin kann man dem Partner alles unter die Finger halten, wenn dieser gerade nichts sieht. Die Paare haben in ihren Videos jedenfalls sichtlich Spaß. Hier könnt ihr einige durchschauen: