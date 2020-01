Österreicher nach Fährkatastrophe zurück in Heimat

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 28. Dezember 2014 bricht gegen 3 Uhr nachts an Bord der Autofähre „Norman Atlantic“ ein Feuer aus. Zum Zeitpunkt des Unglücks ist das Schiff mit fast 500 Passagieren und Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Griechenland nach Italien unterwegs. Unter ihnen auch 5 Österreicher. Die Rettungsaktion dauert fast 36 Stunden. 13 Personen sterben im Feuerinferno, die Zahl der Vermissten liegt noch viel höher. Die fünf Österreicher können glücklicherweise unbeschadet von der Fähre gerettet werden. Am 31. Dezember landen die letzten Österreicher wohlauf in München, von wo aus es weiter in die Heimat geht.