Falco-Gedenknacht im Cabaret Fledermaus

Falco alias Johann Hölzel aus Wien gelang 1986 mit dem Hit „Rock Me Amadeus“ der große Durchbruch sowie eine Sensation. Als erster Sänger war er mit einer deutschsprachigen Nummer drei Wochen Platz 1 der US-Charts. Grund genug, dem Ausnahmekünstler erneut die gebührende Ehre zu erweisen. Am Samstag, dem 18. Jänner, findet die „Falco-Gedenknacht“ bereits zum 23. Mal in Wien statt.