So geht‘s: Gesund leben trotz PCO!

Eine eindeutige Diagnose der Krankheit fällt eher schwer, da PCO ein Syndrom ist - daher eine Vielzahl an Symptomen umfasst. Da sehr viele verschiedene Hormone durch das Syndrom beeinflusst werden, entstehen Symptome, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben und von Frau zu Frau unterschiedlich in Erscheinung treten. Da kann es schon vorkommen, dass die Krankheit jahrelang unentdeckt bleibt.



PCO kann Zysten an den Eierstöcken, einen unregelmäßigen Zyklus, Schilddrüsenerkrankungen, Unfruchtbarkeit und chronische Beschwerden wie Gewichtszunahme, Akne und versteckte Entzündungen verursachen. Um die Entzündungen im Körper einzudämmen, empfielt es sich, auf eine kohlenhydratarme Ernährung umzusteigen und Lebensmittel, die hohe Entzündungswerte beinhalten, zu vermeiden. Besser: mageres Fleisch, Ballaststoffe und gute Öle wie Rapsöl, Leinöl und Olivenöl.