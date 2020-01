Annoncen-Bekanntschaft bedroht Wiener mit Messer

Sein Treffen mit einer Zeitungsannoncen-Bekanntschaft hat für einen 87-jährigen Mann am Mittwochabend in Wien-Donaustadt ein vermutlich unerwartetes Ende genommen: Die 38-jährige Polin forderte Bargeld und bedrohte den Pensionisten in seiner Wohnung mit einem Messer. Seine lauten Hilferufe führten schließlich zu einem WEGA-Einsatz.