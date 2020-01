Diese Sternzeichen starten glücklich ins neue Jahr

2019 hat deine Nerven strapaziert und du bist deshalb etwas demotiviert, was das neue Jahr betrifft. Lass dir gesagt sein, dass die Jahreszahl doch auch nur eine Zahl ist. Jeder Tag kann neu starten, egal an welchem Datum. Suche dir etwas, das dir gut tut - sei es ein Hobby wie Malen, Musizieren oder Sport - natürlich kann es durchaus sein, dass es am Wochenende dann doch besser ist, auf dem Dancefloor abzushaken!