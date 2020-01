Tickets für die Rückkehr der Action-Engel gewinnen

In den 70er-Jahren lösten Kate Jackson, Farrah Fawcett und Jaclyn Smith in der Kultserie „Drei Engel für Charlie“ actionreich und äußerst charmant Kriminalfälle. Anfang der 2000er sorgten dann Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu in der witzigen Kino-Neuauflage „3 Engel für Charlie“ für Unterhaltung. Am 2. Jänner geht jetzt die actionreiche Neuauflage mit Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska als neue Engel an den Kinostart. krone.at verlost Tickets für die Rückkehr des kultigen Power-Trios.