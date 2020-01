Hilfe für den tapferen Dominik aus Salzburg

„Dabei arbeitet die Familie rund um die Uhr“, hat Forcher große Achtung vor dem Einsatz. Der Vater ist in einem Lager beschäftigt, macht am Abend noch die Matura nach, damit es seine Lieben irgendwann besser haben. Und Sabrina Göres ist immer für Dominik da. Der Bub wird mit jedem Jahr größer und schwerer: Ein Badumbau ist dringend notwendig. Auf eine Hebebühne für das Auto werden die Göres bald nicht mehr verzichten können. „Im Moment haben wir auch keine Rampe“, erzählt Göres, dass sie trotz zierlicher Statur den Rollstuhl selbst in das Auto hievt. Tage, an denen das Wetter umschwingt, sind für sie die schlimmsten: Dann krampft Dominik fiel, schläft schlecht.