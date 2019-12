Österreicher halten stärker an Dialekten fest

Typische Bezeichnungen wie die Jause oder das Fleischlaberl bleiben als „originale Marker“ in ganz Österreich sehr konstant und werden „mit einem gesunden Selbstbewusstsein verwendet“, schildert Elspaß im Gespräch mit der APA, während in Deutschland die (Kaffee-)Pause das zweite Frühstück sowie die Bulette und der Klops lokalere Begriffe wie Beefsteak oder Klößchen verdrängt haben. Verschiebungen gab es in Österreich laut der Studie etwa beim Begriff Federpennal, der in Oberösterreich und der Steiermark die Federschachtel abgelöst hat.