Hattrick! Marco Rossi Topscorer in Ontario-Liga

Marco Rossi geht als doppelte Nummer eins der kanadischen Eishockey-Juniorenliga OHL ins neue Jahr. Der 18-jährige Vorarlberger erzielte am Sonntag beim 6:1-Sieg der Ottawa 67ers gegen die Peterborough Petes (mit David Maier) einen Hattrick und liegt mit 62 Punkten in der Scorerwertung gemeinsam mit Arthur Kaliyev in Führung. Rossi hat allerdings sieben Spiele weniger ausgetragen.