Tausend Fahrradkuriere: Bestellboom am Neujahrstag

Die beliebtesten Neujahrsvorsätze, wie das Abgewöhnen von „Lastern“ oder das Abnehmen von überschüssigen Kilos, rückt für viele erst ab dem 2. Jänner in den Vordergrund. Am 1. Jänner wird noch geschlemmt. In diesem Falle liegen die Pizza Margarita, die Pizza Salami und gebratene Nudeln ganz oben auf der Wunschliste von Herr und Frau Österreicher. Diese drei Gerichte sind die meistbestellten Speisen am 1. Jänner. Hungrig werden die Österreicherinnen und Österreicher am 1. Jänner erst zu späterer Stunde - die meisten Bestellungen gehen zwischen 18 und 19 Uhr ein. Damit geht das Neujahrskonzert noch ohne leckeres Sushi vorüber.