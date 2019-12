Drei Räuber stießen 33-Jährige am Gehsteig nieder

Eine 33-jährige Fußgängerin ist in der Nacht auf gestern, Samstag, in der Stadt Salzburg Opfer eines Raubüberfalles geworden. Ihren Angaben zufolge wurde sie am Gehsteig im Stadtteil Lehen von drei Tätern von hinten zu Boden gestoßen. Danach entrissen sie ihr die Handtasche, stahlen aus der Geldbörse rund 70 Euro und machten sich anschließend aus dem Staub.