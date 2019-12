Auch Leipzig ist eine dunkle Macht

Halt, stopp! Vor rund zwei Wochen hat Christoph Freund der „Krone“ in Hartberg gesagt, dass „Hee Chan bleibt, auch im Frühjahr in Salzburg spielen wird“. Würde es anders kommen, Freund hätte ein Glaubwürdigkeitsproblem. Man kann davon ausgehen, dass der dank unzähliger Transfers in den jüngsten Jahren längst erfahrene Bullen-Sportboss den Hwang-Verbleib nicht leichtfertig verkündet hat.