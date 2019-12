Alkolenker von Zeugen gestoppt

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein Alkolenker für Aufsehen sorgt. In der Nacht auf Samstag waren drei Promillelenker in Unfälle verwickelt. Am tiefsten ins Glas schaute ein 57-Jähriger aus Feldkirchen bei Mattighofen. Dieser prallte mit 2,06 Promille gegen eine Böschung, fuhr weiter. Ein Zeuge konnte ihn stoppen.