NHL-Spitzenreiter Washington bezwingt Columbus

Washington muss im Jänner ein Match ohne Alexander Owetschkin auskommen. Der russische Torjäger wird gesperrt, weil er nicht wie gefordert am All-Star-Spiel teilnimmt, das am 25. Jänner in St. Louis in Szene geht. Owetschkin muss entweder unmittelbar davor am 18. Jänner gegen die New York Islanders oder am 27. Jänner gegen die Montreal Canadiens aussetzen.