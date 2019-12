Sanfter Grasberg mit Almwirtschaft im Winter

Nun startet man am bezeichneten Fahrweg nach Westen und hätte dann gleich die Möglichkeit, der Beschilderung „Alpsteig“ zu folgen. Dieser sehr direkte Steig (im Winter in der Regel angetreten) beginnt nach einer kurzen Passage auf einer Forststraße. Er bildet eine gute alternative Route, wenn die Schneelage zum Rodeln nicht reicht. Der Steig mündet vor dem Ziel zurück in die Rodelbahn.