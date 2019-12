Nach Hangrutschung: Sanierung dauert noch

Der Erdrutsch an der neu angelegten Böschung sorgte für Schlagzeilen. Ein großer Felsbrocken, der zur Stabilisierung der Böschung im Erdreich gelassen worden war, war unerwartet auseinandergebrochen. „Dieses Ereignis hätte auch aus geologischer Sicht nicht vorhergesagt werden können“, so das Büro von Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner auf „Krone“-Anfrage. Die neue Straße musste nach fünf Tagen zum Teil gesperrt werden. Nun wird nachgebessert, die neuerliche Verkehrsfreigabe soll in der ersten Jännerwoche erfolgen.