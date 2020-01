„Teenager werden Mütter“: Dreifache Mama im Talk

# Janine, bei deinem ersten Kind warst du quasi selbst noch ein Kind: Wie war das für dich? Hat es dir gefehlt, in Clubs zu gehen und dich vielleicht sogar zu betrinken, wie es viele in dem jungen Alter tun?

Klar, am Anfang musste ich mich mal an die Situation gewöhnen, aber nach kurzer Zeit war es für mich ganz normal und selbstverständlich, dass mein Sohn an erster Stelle stehen wird. Ich war eigentlich nie der Mensch, der sich gerne betrinkt und ich muss auch sagen, dass es mir bis heute nicht „abgeht“ beziehungsweise ich nicht das Gefühl habe, irgendwas verpasst zu haben.